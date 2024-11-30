Буйнов двумя словами описал Life.ru своё самочувствие после рецидива рака

Российский певец Александр Буйнов рассказал корреспонденту Life.ru о состоянии здоровья на фоне информации о последней стадии рака предстательной железы. По словам артиста, с его самочувствием всё в порядке.

«Всё отлично», — коротко ответил Буйнов на соответствующий вопрос и скрылся в толпе журналистов.

Буйнов на фестивале «Легенды Ретро FM». Видео © Life.ru