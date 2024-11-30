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30 ноября, 18:53

Буйнов двумя словами описал Life.ru своё самочувствие после рецидива рака

Буйнов сообщил об отличном самочувствии на фоне слухов о последней стадии рака

Российский певец Александр Буйнов рассказал корреспонденту Life.ru о состоянии здоровья на фоне информации о последней стадии рака предстательной железы. По словам артиста, с его самочувствием всё в порядке.

«Всё отлично», — коротко ответил Буйнов на соответствующий вопрос и скрылся в толпе журналистов.

Буйнов на фестивале «Легенды Ретро FM». Видео © Life.ru

Буйнов принимает участие в фестивале «Легенды Ретро FM». Автор хитов «Пусть» и «Падают листья» активно позирует фотографам, кроме того, он даже станцевал на сцене.

«Нельзя лечить бесконечно»: Врач объяснил присвоение паллиативного статуса онкобольному Буйнову
«Нельзя лечить бесконечно»: Врач объяснил присвоение паллиативного статуса онкобольному Буйнову

Life.ru узнал о присвоении Буйнову паллиативного статуса из-за рецидива рака в конце ноября. Впрочем, недуг не повлиял на концертную деятельность певца, который уже распланировал гастрольный сезон. На фоне неприятных новостей артист даже мог взвинтить ценники на выступления.

Обложка ©

Life.ru

Илья Пушкарев
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