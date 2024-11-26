«Нельзя лечить бесконечно»: Врач объяснил присвоение паллиативного статуса онкобольному Буйнову

Паллиативный статус означает, что человек исчерпал все возможные методы лечения, которые относятся к действительно лечебным процедурам. Об этом сказал врач-онколог Евгений Черёмушкин в беседе с Life.ru, комментируя присвоение соответствующего статуса певцу Александру Буйнову.

«А есть паллиативные, то есть поддерживающие процедуры. Это облегчает ему жизнь, но они не рассчитаны на излечение. По-моему, он достаточно долго борется с онкологической патологией. Я думаю, что просто время своё берёт. Потому что болезнь можно контролировать какое-то время, не давать ей быстро развиваться, но вылечить достаточно сложно. Это возможно только на ранних стадиях», — рассказал врач.

По словам онколога, если у артиста запущенный процесс, то в этом случае можно изменить только время и качество жизни. Он отметил, что при оценке злокачественной патологии понятие «выздоровление» условно, потому что болезнь может всегда вернуться и полностью излечить её практически нереально. Медик подчеркнул, что даже после выздоровления может случиться рецидив.

В этом ноябре у Буйнова ухудшилось состояние из-за рецидива рака. Все эти годы его контролировали, не давали болезни развиваться. Очевидно, что исчерпали весь потенциал. Человека бесконечно тоже нельзя лечить. Ресурсы не безграничны. Врач-онколог Евгений Черёмушкин

«Хочется пожелать, чтобы он ещё не только пять, но и десять прожил. Будем надеяться, что медики помогут. То, что говорят о паллиативном статусе, немного расстраивает. Но посмотрим. Не будем загадывать. Хочется пожелать ему, чтобы ещё пожил», — подытожил медик.