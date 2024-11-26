Александр Буйнов столкнулся с тяжёлым рецидивом рака, у него последняя стадия
SHOT: Паллиативный статус присвоен Буйнову, у него последняя стадия онкологии
Александр Буйнов. Обложка © Telegram / buinovofficial
Паллиативный статус присвоили российскому и советскому певцу Александру Буйнову. У него диагностирована последняя стадия онкологического заболевания, и речь о возможном излечении или ремиссии больше не идёт.
По информации SHOT, у Буйнова выявили рак предстательной железы IV степени. В связи с ухудшением состояния из-за рецидива рака в ноябре он был вынужден обратиться за стационарной помощью в московскую больницу. 74-летнему Александру Николаевичу назначили необходимые препараты на случай ухудшения состояния, а также порекомендовали пить много воды и соблюдать термическую диету.
Напомним, что в 2011 году певец успешно справился с раком предстательной железы. Он прошёл все необходимые процедуры, продолжая при этом выступать на запланированных концертах. В августе текущего года появилась информация о его госпитализации на фоне рецидива онкологии. Супруга исполнителя быстро опровергла данную информацию. Теперь же Буйнову поставили диагноз последней стадии онкологии.