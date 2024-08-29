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29 августа, 10:25

«Придумывают гадости»: Жена Буйнова высказалась о слухах про его госпитализацию

Супруга певца Буйнова опровергла слухи о его госпитализации

Александр Буйнов. Обложка © Telegram / buinovofficial

Александр Буйнов. Обложка © Telegram / buinovofficial

Жена певца Александра Буйнова Елена опровергла сообщение о его госпитализации. Она подчеркнула, что её 74-летний супруг вовсю работает. Только вчера в два часа ночи артист приехал со съёмок Первого канала, а сегодня уже умчал на другое мероприятие. Как отметила Елена, также у мужа сегодня вечером запланировано очередное выступление на сцене.

«Тех, кто придумывает такие гадости, пишет их и получает за это деньги, я даже за людей не считаю. Это людишки никчёмные, которые на пустом месте придумывают неприятные для людей вещи», — прокомментировала она в беседе с 360.ru слухи о состоянии супруга.

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Ранее появилась информация о том, что Буйнова госпитализировали из-за рецидива онкологии. Как утверждал Mash, у артиста якобы появились новые опухолевые очаги после удаления новообразования. Напомним, в 2011 году певец вылечился от рака предстательной железы. Он прошёл курс необходимых процедур, не отменяя при этом запланированные концерты.

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