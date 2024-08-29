«Придумывают гадости»: Жена Буйнова высказалась о слухах про его госпитализацию

Жена певца Александра Буйнова Елена опровергла сообщение о его госпитализации. Она подчеркнула, что её 74-летний супруг вовсю работает. Только вчера в два часа ночи артист приехал со съёмок Первого канала, а сегодня уже умчал на другое мероприятие. Как отметила Елена, также у мужа сегодня вечером запланировано очередное выступление на сцене.

«Тех, кто придумывает такие гадости, пишет их и получает за это деньги, я даже за людей не считаю. Это людишки никчёмные, которые на пустом месте придумывают неприятные для людей вещи», — прокомментировала она в беседе с 360.ru слухи о состоянии супруга.