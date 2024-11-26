«Я спел и свеж, моя душа полна надежд»: Онкобольной Александр Буйнов расписал гастроли на полгода вперёд

Несмотря на последнюю стадию онкологического заболевания у 74-летнего Александра Буйнова плотный график расписан на полгода вперёд. 6 апреля артист планирует выступить на сцене Кремлёвского дворца. Кроме того, он продолжает радовать слушателей новыми композициями, пишет SHOT.

А недавно на его песню «Я спел и свеж» вышел зажигательный клип.

Клип Александра Буйнова «Я спел и свеж». Видео © SHOT