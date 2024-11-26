«Я спел и свеж, моя душа полна надежд»: Онкобольной Александр Буйнов расписал гастроли на полгода вперёд
74-летний Буйнов продолжит гастролировать, несмотря на последнюю стадию рака
Несмотря на последнюю стадию онкологического заболевания у 74-летнего Александра Буйнова плотный график расписан на полгода вперёд. 6 апреля артист планирует выступить на сцене Кремлёвского дворца. Кроме того, он продолжает радовать слушателей новыми композициями, пишет SHOT.
А недавно на его песню «Я спел и свеж» вышел зажигательный клип.
Клип Александра Буйнова «Я спел и свеж». Видео © SHOT
Ранее Life.ru сообщал, что артисту присвоили паллиативный статус. Ему диагностировали последнюю стадию рака, и речь о полном выздоровлении или ремиссии больше не идёт. Врачи назначили 74-летнему певцу необходимые препараты на случай ухудшения состояния, а также порекомендовали пить много воды и соблюдать термическую диету.
ТАСС / Софья Сандурская