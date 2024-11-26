Продюсер раскрыл гонорар Буйнова, взвинтившего цены из-за рака

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар Александра Буйнова, который, несмотря на онкологию четвёртой стадии, расписал график гастролей на полгода вперёд. По словам инсайдера, певец берёт 1,3 млн рублей за одно выступление в Москве. Но продюсер не исключил, что в связи с раком артист мог поднять ценник ещё больше.

«Стал ли он более избирательным в плане подбора выступлений? Безусловно, он и был таким изначально. Александр никогда не опустится ниже, как говорится, плинтуса», — отметил Дворцов в беседе с порталом «Страсти».

Также продюсер поддержал исполнителя и его жену в связи с тяжёлым диагнозом. Он заявил, что Буйнов — «сильный артист и мужик». Несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжает активно давать концерты. Дворцов добавил, что в райдере артиста нет алкоголя, в целом список требований простой, «как у всех».