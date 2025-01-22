Падение и кома: Стали известны подробности трагической гибели бас-гитариста группы «СПЛАВ»

Причиной смерти бас-гитариста патриотической группы «SPLAV» Павла Сывороткина в Подмосковье стала травма головы в результате падения. Трагедия случилась ещё в ноябре 2024 года, но подробности гибели музыканта стали известны только сейчас. По данным ИА «Регнум», в больнице Павел в состоянии комы провёл пять дней.

«20 ноября Павел, находясь дома, потерял сознание. Жена услышала грохот на кухне и увидела, что её супруг лежит на полу. Марианна вызвала скорую помощь, но к приезду медиков мужчина пришёл в сознание и чувствовал себя удовлетворительно», — рассказал источник.

В итоге музыканта оставили дома, но 22 ноября ситуация повторилась. После очередного падения гитарист вызвал себе скорую и дополз до кровати, где сообщил жене, что у него очень болит голова. Приехавшие врачи госпитализировали Павла в состоянии комы. Там он пролежал 5 дней и умер, не приходя в сознание из-за инерционной закрытой черепно-мозговой травмы, которая возникла при падении.

Павел Сывороткин выступал в роли бас-гитариста в патриотической группе SPLAV. Этот творческий коллектив создавал песни, посвящённые бойцам специальной военной операции и часто отправлялся в зону СВО с гуманитарной помощью. Супруга Сергея, Марианна, также является членом группы и играет на клавишных.