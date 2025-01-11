В возрасте 82 лет умер заслуженный артист России Валерий Дёмин

В возрасте 82 лет умер народный артист Удмуртской Республики, заслуженный артист России Валерий Дёмин. Об этом сообщил министр культуры республики Владимир Соловьёв.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 10 января ушёл из жизни Валерий Иванович Дёмин — выдающийся артист, более 40 лет отдавший сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского», — написал Соловьёв на своей странице в сети «ВКонтакте». Причина смерти не уточняется.

Валерий Дёмин родился в 1942 году в Оренбургской области, завершил обучение в Ленинградском училище музыкальной комедии при консерватории и в 1968 году был принят на работу в Государственный музыкальный театр УАССР.

На сцене этого театра он проработал 40 лет, исполняя главные роли в таких произведениях, как «Весёлая вдова», «Королева чардаша», «Баядера», «Летучая мышь», «Цыганский барон», «Травиата», «Иоланта», «Пиковая дама» и «Русалка».

Гражданская панихида в память об артисте пройдёт 14 января в 10 часов в Государственном театре оперы и балета УР имени П.И. Чайковского.