Умер основатель Центра современного искусства Леонид Бажанов

В последнее время искусствовед много болел и даже лежал в реанимации. Бажанов родился в 1945 года в Москве. Он длительный период работал в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, а также в музеях Московского Кремля, Центральном выставочном зале «Манеж» и в издательстве «Советский художник». Бажанов известен тем, что основал творческое объединение «Эрмитаж» и Центр современного искусства на улице Большая Якиманка в российской столице. Маэстро имеет звание заслуженного работника культуры России.