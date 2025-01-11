Умер основатель Центра современного искусства Леонид Бажанов
Леонид Бажанов. Обложка © Российская Академия Художеств
Российский искусствовед, специалист по современному искусству Леонид Бажанов ушёл из жизни в возрасте 79 лет, причины смерти не называются. Печальной новостью поделился в соцсети его коллега, член РАХ архитектор Юрий Аввакумов.
В последнее время искусствовед много болел и даже лежал в реанимации. Бажанов родился в 1945 года в Москве. Он длительный период работал в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, а также в музеях Московского Кремля, Центральном выставочном зале «Манеж» и в издательстве «Советский художник». Бажанов известен тем, что основал творческое объединение «Эрмитаж» и Центр современного искусства на улице Большая Якиманка в российской столице. Маэстро имеет звание заслуженного работника культуры России.
Ранее сообщалось, что хоккеист, основатель одной из самых успешных любительских команд «Сталкер» Алексей Зайцев умер в Москве. В клубе рассказали, что его не стало 10 января.