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Регион
11 января, 06:45

Хоккеист Алексей Зайцев умер в Москве

Алексей Зайцев. Фото © VK / Арена «Сталкер»

Алексей Зайцев. Фото © VK / Арена «Сталкер»

Хоккеист, основатель одной из самых успешных любительских команд «Сталкер» Алексей Зайцев умер в Москве. В клубе рассказали, что его не стало 10 января.

«Алексей был потрясающим человеком с большой буквы, это подтвердят все, кто был с ним знаком. Такая энергия, жизненная сила, уверенность, стойкость, открытость и эмпатия даны далеко не всем», – отметили в команде.

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Ранее Life.ru сообщал, что народная артистка РФ Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет. Последний год актриса боролась с онкологией. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Андрей Бражников
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