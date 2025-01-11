Хоккеист Алексей Зайцев умер в Москве
Алексей Зайцев. Фото © VK / Арена «Сталкер»
Хоккеист, основатель одной из самых успешных любительских команд «Сталкер» Алексей Зайцев умер в Москве. В клубе рассказали, что его не стало 10 января.
«Алексей был потрясающим человеком с большой буквы, это подтвердят все, кто был с ним знаком. Такая энергия, жизненная сила, уверенность, стойкость, открытость и эмпатия даны далеко не всем», – отметили в команде.
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