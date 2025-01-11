Хоккеист Алексей Зайцев умер в Москве

Хоккеист, основатель одной из самых успешных любительских команд «Сталкер» Алексей Зайцев умер в Москве. В клубе рассказали, что его не стало 10 января.

«Алексей был потрясающим человеком с большой буквы, это подтвердят все, кто был с ним знаком. Такая энергия, жизненная сила, уверенность, стойкость, открытость и эмпатия даны далеко не всем», – отметили в команде.