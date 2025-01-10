В отделении полиции Выборга умер задержанный боксёр

В Выборге 29-летний боксёр-супертяжеловес и вышибала местного клуба скончался в отделе полиции. Как сообщает издание «Фонтанка», мужчину задержали накануне вечером, когда сотрудники ДПС заметили автомобиль, который двигался неравномерно. При проверке водитель, находившийся в состоянии опьянения, начал угрожать полицейским. Алкотестер не выявил оснований для задержания, однако мужчину было решено доставить в отделение.

В камере для административных задержанных боксер, находясь в состоянии аффекта, начал крушить мебель и срывать с себя одежду. Когда его переселяли в другую камеру для уборки, он попытался сбежать, но упёрся в решетку. В связи с агрессивным поведением к нему применили наручники и положили на пол.

Через некоторое время задержанный замер, а его лицо приобрело синеватый оттенок. Сотрудник полиции, заметив это, освободил его от наручников и попытался провести искусственное дыхание и массаж сердца. Однако прибывшая скорая помощь лишь подтвердила его смерть.

На данный момент тело спортсмена находится на патологоанатомическом исследовании, основной версией причины смерти считается отравление синтетическим наркотиком.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.