Убийца полицейского и его жены на Кубани найден мёртвым

Подозреваемого в убийстве полицейского и его жены в Белореченске Краснодарского края нашли мёртвым в Адыгее. Об этом сообщает телеканал «Краснодар» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело Дмитрия Фошенко обнаружили в станице Гиагинская. Предположительно, он свёл счёты с жизнью. Обстоятельства случившегося выясняются. Экспертиза покажет, причастен ли он к двойному убийству в Белореченске.

Напомним, 17 декабря сообщалось, что в Белореченске были убиты полицейский и его молодая супруга, их гибель пытались скрыть в огне. Тела обнаружили пожарные, приехавшие по вызову тушить огонь. Уже тогда они обратили внимание на резаные раны на шеях погибших. Девушка успела заснять на камеру лицо убийцы ещё до того, как всё произошло. Для поимки 29-летнего преступника объявлен план «Перехват».