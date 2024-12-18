Кровь и копоть: Появилось первое видео с места убийства полицейского и его 19-летней жены
СК показал видео из квартиры в Белореченске, где были убиты полицейский с женой
Сотрудники Следственного комитета России работают обгоревшей квартире в Белореченске, где были жестоко убиты 23-летний полицейский и его 19-летняя жена. Видео с места жестокой расправы опубликовало СУ СК по Краснодарскому краю.
Квартира, где была убита семейная пара. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю
Некоторые вещи внутри жилища обгорели, однако большинство выглядят вполне целыми. Копоть видна лишь над кроватью. Это может указывать на то, что убийца бросил тела на кровать, а затем поджёг её. Огонь не успел распространиться по всей квартире.
Подозреваемый в убийстве полицейского и его жены Фошенко Дмитрий Владимирович, 15.12.1995 года рождения. Ориентировка © ОМВД по Белореченскому району
Напомним, что в Белореченске были убиты полицейский и его молодая супруга. Их тела обнаружили пожарные, приехавшие по вызову тушить огонь. Уже тогда они обратили внимание на резаные раны на шеях погибших. Девушка успела заснять на камеру лицо убийцы ещё до того, как всё произошло. Для поимки 29-летнего преступника объявлен план «Перехват». Личность убийцы известна – это Фошенко Дмитрий Владимирович, 15.12.1995 года рождения. Следствие просит всех, кто обладает информацией о преступнике, сообщить об этом по телефонам 8-918-347-18-72 или 02.
Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю