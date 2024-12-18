Кровь и копоть: Появилось первое видео с места убийства полицейского и его 19-летней жены

Некоторые вещи внутри жилища обгорели, однако большинство выглядят вполне целыми. Копоть видна лишь над кроватью. Это может указывать на то, что убийца бросил тела на кровать, а затем поджёг её. Огонь не успел распространиться по всей квартире.

Напомним, что в Белореченске были убиты полицейский и его молодая супруга. Их тела обнаружили пожарные, приехавшие по вызову тушить огонь. Уже тогда они обратили внимание на резаные раны на шеях погибших. Девушка успела заснять на камеру лицо убийцы ещё до того, как всё произошло. Для поимки 29-летнего преступника объявлен план «Перехват». Личность убийцы известна – это Фошенко Дмитрий Владимирович, 15.12.1995 года рождения. Следствие просит всех, кто обладает информацией о преступнике, сообщить об этом по телефонам 8-918-347-18-72 или 02.