Жена полицейского из Белореченска успела заснять на видео лицо их убийцы

Жена полицейского из Белореченска (Краснодарский край), которую зарезали вместе с супругом, успела снять на видео своего убийцу. Кадры публикует телеграм-канал Kub Mash. Женщина отправила знакомым кружочек в Telegram в 4:48 утра, и рассказала, что её муж ругается с каким-то новым знакомым в ванной.

Лицо 29-летнего Дмитрия Фошенко попало на запись, которую вела жена убитого полицейского. Кадр из видео © Kub Mash

Жертва оговорилась, что скандалить к ним пришёл «какой-то чел с «Афродиты». Она добавила, что они с супругом хотят выставить незнакомца за дверь.