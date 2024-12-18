Жена полицейского из Белореченска успела заснять на видео лицо их убийцы
Жена полицейского снимала видео, когда муж скандалил с их убийцей. Кадр из видео © Kub Mash
Жена полицейского из Белореченска (Краснодарский край), которую зарезали вместе с супругом, успела снять на видео своего убийцу. Кадры публикует телеграм-канал Kub Mash. Женщина отправила знакомым кружочек в Telegram в 4:48 утра, и рассказала, что её муж ругается с каким-то новым знакомым в ванной.
Лицо 29-летнего Дмитрия Фошенко попало на запись, которую вела жена убитого полицейского. Кадр из видео © Kub Mash
Жертва оговорилась, что скандалить к ним пришёл «какой-то чел с «Афродиты». Она добавила, что они с супругом хотят выставить незнакомца за дверь.
Ране Life.ru сообщал, что гибель полицейского и его жены преступник пытался скрыть в огне. Он перерезал жертвам горло, а потом поджёг квартиру. Тела обнаружили уже после тушения пожара. Для поимки 29-летнего преступника объявлен план «Перехват». Личность убийцы известна, это Фошенко Дмитрий Владимирович, 15.12.1995 года рождения. Следствие просит всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого сообщить об этом по телефонам 8-918-347-18-72 или 02.