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16 декабря, 21:59

SHOT: Полицейский и его супруга убиты на Кубани, их гибель хотели скрыть в огне

В Краснодарском крае произошло убийство сотрудника полиции и его жены. Как сообщает SHOT, преступник пытался скрыть следы, совершив поджог квартиры сразу после страшного злодеяния.

Безжизненные тела 23-летнего правоохранителя и его 19-летней супруги были обнаружены сотрудниками МЧС после тушения пожара в квартире на улице Ленина в Белореченске. Пожарные сразу обратили внимание на резаные раны на шеях погибших.

Подозреваемым в жестоком преступлении оказался 29-летний мужчина, утверждает SHOT. Злоумышленник скрылся с места происшествия на своём автомобиле. В связи с этим был объявлен план перехват.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lysenko

Анатолий Цейко
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