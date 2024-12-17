SHOT: Полицейский и его супруга убиты на Кубани, их гибель хотели скрыть в огне

В Краснодарском крае произошло убийство сотрудника полиции и его жены. Как сообщает SHOT, преступник пытался скрыть следы, совершив поджог квартиры сразу после страшного злодеяния.

Безжизненные тела 23-летнего правоохранителя и его 19-летней супруги были обнаружены сотрудниками МЧС после тушения пожара в квартире на улице Ленина в Белореченске. Пожарные сразу обратили внимание на резаные раны на шеях погибших.

Подозреваемым в жестоком преступлении оказался 29-летний мужчина, утверждает SHOT. Злоумышленник скрылся с места происшествия на своём автомобиле. В связи с этим был объявлен план перехват.