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Регион
15 декабря, 11:47

На северо-западе Лондона произошла стрельба, убита женщина

На северо-западе Лондона случилась стрельба, в результате чего одна женщина погибла, ещё двое мужчин были доставлены в больницу. Местные правоохранители разыскивают нападавшего, сообщает телеканал Sky News.

«Ведётся расследование убийства после того, как в результате тройной стрельбы на северо-западе Лондона погибла женщина и двое мужчин получили ранения», — говорится в сообщении телеканала.

По данным полиции, нападение является шокирующим инцидентом, которое коснулось всех жителей города. Ведутся поиски виновного.

Два человека ранены при стрельбе в калифорнийской школе
Два человека ранены при стрельбе в калифорнийской школе

Не так давно стрельба произошла в центре Москвы. Неизвестный открыл огонь в столичной «Кофемании», вскоре появились видеозаписи с места происшествия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Reed Means

Николай Рюмин
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