На северо-западе Лондона произошла стрельба, убита женщина
На северо-западе Лондона случилась стрельба, в результате чего одна женщина погибла, ещё двое мужчин были доставлены в больницу. Местные правоохранители разыскивают нападавшего, сообщает телеканал Sky News.
«Ведётся расследование убийства после того, как в результате тройной стрельбы на северо-западе Лондона погибла женщина и двое мужчин получили ранения», — говорится в сообщении телеканала.
По данным полиции, нападение является шокирующим инцидентом, которое коснулось всех жителей города. Ведутся поиски виновного.
Не так давно стрельба произошла в центре Москвы. Неизвестный открыл огонь в столичной «Кофемании», вскоре появились видеозаписи с места происшествия.
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