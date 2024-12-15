На северо-западе Лондона произошла стрельба, убита женщина

На северо-западе Лондона случилась стрельба, в результате чего одна женщина погибла, ещё двое мужчин были доставлены в больницу. Местные правоохранители разыскивают нападавшего, сообщает телеканал Sky News.

«Ведётся расследование убийства после того, как в результате тройной стрельбы на северо-западе Лондона погибла женщина и двое мужчин получили ранения», — говорится в сообщении телеканала.

По данным полиции, нападение является шокирующим инцидентом, которое коснулось всех жителей города. Ведутся поиски виновного.