Неадекват устроил поножовщину в японском McDonald's и убил школьницу

В Японии в префектуре Фукуока 15-летняя школьница погибла, а её одноклассник получил ранения, после того как на них напал неизвестный мужчина в ресторане McDonald's. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает агентство Kyodo.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл вечером 15 декабря. Когда подростки стояли в очереди за заказом, к ним подошёл мужчина и без предупреждения нанёс каждому по одному удару ножом, после чего молча скрылся. Всё случилось менее чем за 30 секунд. Парня злоумышленник полоснул по бедру, а его спутница получила ранение в живот. Учеников сразу же доставили в больницу, но девочке выжить не удалось — она потеряла много крови. Состояние второго пострадавшего стабилизировали.

Несмотря на то что преступник не скрывал лица, его личность пока не установлена. Также неясно, имел ли он какое-либо отношение к жертвам. Полиция квалифицирует произошедшее как убийство и ведёт расследование. В местных школах и детсадах в целях безопасности отменили все внеклассные мероприятия.