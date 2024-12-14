В Москве мужчина упал на шампур во время поминок знакомого в бане. Его госпитализировали с травмой груди. Об этом сообщает SHOT.

В поселении Рязановское группа друзей решила помянуть товарища в бане: после тяжёлых похорон мужчины отправились париться, взяв с собой немного горячительного. Пока парились, не заметили, как 44-летний Андрей вышел охладиться на улицу. Спустя время друзья спохватились мужчину, который так и не вернулся в баню.

Приятели выбежали на улицу и оказались в диком ужасе: Андрей лежал в крови с ножевым ранением, поблизости никого не было. По словам друзей, потасовок среди них не возникало. Как утверждает сам пострадавший, он вышел на заснеженную улицу, поскользнулся и напоролся на шампур. Его госпитализировали в институт Склифосовского.