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14 декабря, 11:33

В Москве мужчина упал на шампур во время поминок знакомого в бане

В Москве мужчина упал на шампур во время поминок знакомого в бане. Его госпитализировали с травмой груди. Об этом сообщает SHOT.

В поселении Рязановское группа друзей решила помянуть товарища в бане: после тяжёлых похорон мужчины отправились париться, взяв с собой немного горячительного. Пока парились, не заметили, как 44-летний Андрей вышел охладиться на улицу. Спустя время друзья спохватились мужчину, который так и не вернулся в баню.

Приятели выбежали на улицу и оказались в диком ужасе: Андрей лежал в крови с ножевым ранением, поблизости никого не было. По словам друзей, потасовок среди них не возникало. Как утверждает сам пострадавший, он вышел на заснеженную улицу, поскользнулся и напоролся на шампур. Его госпитализировали в институт Склифосовского.

Уралец вонзил шампур в сердце друга
Уралец вонзил шампур в сердце друга

Ранее в Москве юный театрал заигрался и случайно проткнул себя ножом на глазах бабушки. Несмотря на неглубокое ранение, подросток потерял достаточно много крови, однако бригада медиков оперативно оказала ему помощь.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Никита Никонов
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