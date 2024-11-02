Уралец вонзил шампур в сердце друга

В Свердловской области мужчина убил приятеля, вонзив ему шампур в сердце. Об этом пишет SHOT. Два друга отдыхали с шашлыками в частном доме в Заречном. На почве алкогольного опьянения возникла ссора.

Шампур, которым убили человека. Фото © SHOT

Во время конфликта 35-летний хозяин схватил шампур и воткнул его прямо в сердце знакомому. 26-летнего пострадавшего на скорой увезли в больницу, но откачать не смогли. Во время допроса мужчина признал вину и рассказал, что стало мотивом. По его словам, он просто защищал девушку.

«Потерпевший, незадолго до возникновения драки с гостем, ударил свою подругу. Обвиняемый высказал ему претензию в том духе, что, мол, негоже бить женщину. На что хозяин жилища попросил его не вмешиваться в их отношения. После этого — слово за слово — между мужчинами и началась ссора, к сожалению, окончившаяся трагически», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.