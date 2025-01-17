В возрасте 102 лет умер ветеран ВОВ Александр Попов

В возрасте 102 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Петрович Попов. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Пришла печальная весть: на 103-м году жизни ушёл от нас ветеран Великой Отечественной войны Александр Петрович Попов. Александр Петрович был одним из освободителей Севастополя, Керчи и Кубани. 9 мая 1944 года возглавляемый им экипаж танка Т-34 одним из первых ворвался в Севастополь. Свой боевой путь Александр Петрович продолжил на территории Польши и Германии, участвовал в Берлинской операции», — написал он.

Чиновник рассказал, что Попов с 1968 года проживал в Великом Новгороде и был почётным гражданином города и региона. Он уделял много времени на патриотическое общение с молодёжью, рассказывая подрастающему поколению о своей молодости и военной службе.

За проявленную в боях с немцами отвагу Александра Петровича наградили медалями и орденами. В 2024 году по личной просьбе Развожаева губернатор Новгородской области Андрей Никитин вручил ветерану памятную медаль «80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков».

«В 2019 году Александр Петрович приезжал в Севастополь, и мне посчастливилось с ним познакомиться. Он был человеком несгибаемой силы духа и настоящим патриотом нашей Родины. Соболезную родным и близким Александра Петровича. Это невосполнимая утрата, нам будет его не хватать», — добавил Развожаев.