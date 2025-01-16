Трёхкратный олимпийский призёр пловец Дмитрий Волков умер в возрасте 58 лет

Серебряный призёр Олимпийских игр 1992 года в составе Объединённой команды и двукратный бронзовый призёр Олимпиады 1988 года в составе сборной СССР Дмитрий Волков скончался на 59-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федерацию водных видов спорта России.

«Дмитрий Аркадьевич ушел из жизни, об этом сегодня сообщил его брат», — рассказали в федерации. Там отметили, что спортсмен боролся с раком.

На Олимпийских играх 1988 года в Сеуле Волков получил бронзовые медали на дистанции 100 метров брассом и в комбинированной эстафете 4x100 метров. В 1992 году на Олимпиаде в Барселоне он завоевал серебро в той же комбинированной эстафете. Пловец стал четырёхкратным чемпионом Европы и завоевал серебро на чемпионате мира 1991 года. В 1984 году ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР, а также он был удостоен медалей «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».