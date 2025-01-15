Титулованная российская самбистка умерла в возрасте 33 лет из-за несчастного случая

Титулованная российская дзюдоистка и самбистка Ольга Баранова скончалась на 34-м году жизни. Печальной новостью в соцсетях поделилась Тверская федерация дзюдо.

Причиной смерти стал несчастный случай, рассказали ТАСС в федерации, не уточнив подробностей. Там лишь отметили, что Ольга давно завершила карьеру спортсменки и работала тренером по фитнесу. Прощание с ней состоится 16 января.