Титулованная российская самбистка умерла в возрасте 33 лет из-за несчастного случая
Победительница Кубка мира по самбо Ольга Баранова скончалась на 34-м году жизни
Ольга Баранова. Обложка © VK / Тверская Федерация Дзюдо
Титулованная российская дзюдоистка и самбистка Ольга Баранова скончалась на 34-м году жизни. Печальной новостью в соцсетях поделилась Тверская федерация дзюдо.
«Скоропостижно ушла из жизни уроженка города Торжка, известная дзюдоистка, талантливая спортсменка Ольга Баранова», — гласит пост.
Причиной смерти стал несчастный случай, рассказали ТАСС в федерации, не уточнив подробностей. Там лишь отметили, что Ольга давно завершила карьеру спортсменки и работала тренером по фитнесу. Прощание с ней состоится 16 января.
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