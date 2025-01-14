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Регион
14 января, 08:45
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В центре Москвы застрелен чемпион России по гиревому спорту Фещенко

Чемпион России по гиревому спорту Владимир Фещенко был застрелен в центре Москвы. Правоохранители задержали подозреваемого в расправе, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Владимир Фещенко. Фото © YouTube / Girevik Online

Владимир Фещенко. Фото © YouTube / Girevik Online

«В центре Москвы на Ольховой улице убит Владимир Фещенко, чемпион РФ по гиревому спорту. В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову», — сказал источник.

В ходе осмотра у Фещенко обнаружили огнестрельное ранение в голову. По данным источника, причиной убийства стал бытовой конфликт. Возбуждено уголовное дело.

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Недавно пьяный житель подмосковного Можайска поссорился с собутыльником и убил его из самодельного пистолета. Жертва получила тяжёлое ранение и скончалась через несколько часов. Сейчас проводятся нужные экспертизы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Reed Means

Николай Рюмин
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