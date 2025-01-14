В центре Москвы застрелен чемпион России по гиревому спорту Фещенко

Чемпион России по гиревому спорту Владимир Фещенко был застрелен в центре Москвы. Правоохранители задержали подозреваемого в расправе, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Владимир Фещенко. Фото © YouTube / Girevik Online

«В центре Москвы на Ольховой улице убит Владимир Фещенко, чемпион РФ по гиревому спорту. В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову», — сказал источник.

В ходе осмотра у Фещенко обнаружили огнестрельное ранение в голову. По данным источника, причиной убийства стал бытовой конфликт. Возбуждено уголовное дело.