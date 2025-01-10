В Херсонской области мужчина до смерти забил жену из-за политики

44-летний житель Херсонской области до смерти забил жену из-за политических разногласий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, между мужчиной и его 50-летней женой произошла ссора на фоне алкогольного опьянения. Всё случилось в их доме в посёлке Чаплынка. Из-за ревности и политических разногласий фигурант ударил женщину несколько раз в жизненно важные органы. В результате та скончалась от травм.

«Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ходе допроса он подробно рассказал об обстоятельствах преступления, а на проверке показаний на месте продемонстрировал свои противоправные действия», — говорится в сообщении правоохранителей.