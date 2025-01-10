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10 января, 16:33

В Херсонской области мужчина до смерти забил жену из-за политики

Житель Чаплынки Херсонской области убил жену из-за ревности и политики

Херсонец убил супругу из-за политических взглядов. Обложка © Telegram / Следком Херсонской области

Херсонец убил супругу из-за политических взглядов. Обложка © Telegram / Следком Херсонской области

44-летний житель Херсонской области до смерти забил жену из-за политических разногласий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, между мужчиной и его 50-летней женой произошла ссора на фоне алкогольного опьянения. Всё случилось в их доме в посёлке Чаплынка. Из-за ревности и политических разногласий фигурант ударил женщину несколько раз в жизненно важные органы. В результате та скончалась от травм.

«Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ходе допроса он подробно рассказал об обстоятельствах преступления, а на проверке показаний на месте продемонстрировал свои противоправные действия», — говорится в сообщении правоохранителей.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Нижегородской области в селе Шатки мужчина убил сноху во время конфликта. Согласно информации следователей, во время ссоры он несколько раз нанёс ей ножевые удары. Затем обвиняемый отсёк ей голову.

Александра Мышляева
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