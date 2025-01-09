В Тверской области умер отец, убивший четырёх детей
Место расправы отца над 4 детьми. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Тверской области
Мужчина, который убил своих четверых детей в Тверской области в конце декабря, умер в больнице, куда попал после попытки суицида.
«Он скончался в больнице», — цитирует ТАСС представителя оперативных служб.
Напомним, что жуткое убийство трёх мальчиков 3, 5 и 7 лет, а также их годовалой сестры произошло в Тверской области 28 декабря. С малышами расправился отец, перед этим он закрыл супругу в соседней комнате, чтобы она не могла помешать. Предполагается, что мужчина так поступил на почве ревности. После расправы он пытался покончить с собой. В семье осталось ещё двое детей.