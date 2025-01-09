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9 января, 07:35

В Тверской области умер отец, убивший четырёх детей

Место расправы отца над 4 детьми. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Тверской области

Место расправы отца над 4 детьми. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Тверской области

Мужчина, который убил своих четверых детей в Тверской области в конце декабря, умер в больнице, куда попал после попытки суицида.

«Он скончался в больнице», цитирует ТАСС представителя оперативных служб.

Стало известно, почему отец мог убить четырёх маленьких детей под Тверью
Стало известно, почему отец мог убить четырёх маленьких детей под Тверью

Напомним, что жуткое убийство трёх мальчиков 3, 5 и 7 лет, а также их годовалой сестры произошло в Тверской области 28 декабря. С малышами расправился отец, перед этим он закрыл супругу в соседней комнате, чтобы она не могла помешать. Предполагается, что мужчина так поступил на почве ревности. После расправы он пытался покончить с собой. В семье осталось ещё двое детей.

Александра Вишнякова
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