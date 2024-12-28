Стало известно, почему отец мог убить четырёх маленьких детей под Тверью
Mash: Отец мог убить четырёх детей в Тверской области из-за ревности к жене
Отец, который убил четырёх детей в Тверской области, мог это сделать из ревности к супруге. По предварительным данным, мужчина решил, что ему систематически изменяли, поэтому зарезал трёх мальчиков и девочку, которых не считал своими детьми, пишет Mash.
По информации телеграм-канала, в ночь на 28 декабря женщина спустилась на первый этаж частного дома в СНТ «Межурка». На полу лежали тела трёх сыновей — 3, 5 и 7 лет, а также их годовалой сестры. Муж сидел рядом с ними и пытался себе навредить. Его сумел остановить брат, который спустился на шум. Уточняется, что в семье воспитываются шесть детей, двое старших не пострадали от действий отца. Мужчину без сознания отвезли в реанимацию и подключили к ИВЛ.
Напомним, что убийство произошло в Тверской области на территории СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Перед этим отец запер жену в соседней комнате, чтобы она не могла помешать. СК возбудил уголовное дело. Мужчине, который убил детей, грозит пожизненный срок.
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