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28 декабря, 08:58

Стало известно, почему отец мог убить четырёх маленьких детей под Тверью

Mash: Отец мог убить четырёх детей в Тверской области из-за ревности к жене

Отец, который убил четырёх детей в Тверской области, мог это сделать из ревности к супруге. По предварительным данным, мужчина решил, что ему систематически изменяли, поэтому зарезал трёх мальчиков и девочку, которых не считал своими детьми, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, в ночь на 28 декабря женщина спустилась на первый этаж частного дома в СНТ «Межурка». На полу лежали тела трёх сыновей — 3, 5 и 7 лет, а также их годовалой сестры. Муж сидел рядом с ними и пытался себе навредить. Его сумел остановить брат, который спустился на шум. Уточняется, что в семье воспитываются шесть детей, двое старших не пострадали от действий отца. Мужчину без сознания отвезли в реанимацию и подключили к ИВЛ.

Появилось видео с места жуткого убийства четырёх маленьких детей под Тверью
Появилось видео с места жуткого убийства четырёх маленьких детей под Тверью

Напомним, что убийство произошло в Тверской области на территории СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Перед этим отец запер жену в соседней комнате, чтобы она не могла помешать. СК возбудил уголовное дело. Мужчине, который убил детей, грозит пожизненный срок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Дарья Нарыкова
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