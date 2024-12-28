С детьми под Тверью расправился их отец, пока их мать была заперта в соседней комнате

С четырьмя детьми в СНТ под Тверью жестоко расправился их отец. Во время убийства их мать была заперта в другой комнате и не могла им помочь, пишет SHOT.

Предварительно, перед убийством детей мужчина запер жену в другой комнате, она не смогла их спасти. Возраст детей — 1 год, 3 года, 5 лет и 7 лет. Себе подозреваемый нанёс серьёзные ранения. Сейчас в реанимации, но в сознании, с ним общаются сотрудники.