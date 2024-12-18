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18 декабря, 14:20

Свихнувшийся россиянин оборудовал дома «‎газовую камеру» для убийства жены и сына

Суд в Подмосковье арестовал мужчину за попытку убить газом свою жену и ребёнка

53-летний житель подмосковной деревни Грибаново попытался убить свою жену и ребёнка, пустив газ в дом, где они на тот момент сидели взаперти. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области в своём телеграм-канале.

Обвиняемый в покушении на убийство собственных жены и ребёнка. Видео © Telegram / ГУ СК России по Московской области

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство и незаконном лишении свободы своей семьи (по ч. 3 ст. 30, п «а, в» ч. 2 ст. 105, п. «д, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ)», — сказано в публикации.

По данным следователей, супруги уже готовились к разводу, однако 26 ноября 2024 года между ними на почве грядущего разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина решил убить обоих членов своей семьи. Он запер дверь и закрыл окна, чтобы те не смогли сбежать из помещения, после чего открутил газовый шланг от колонки и пустил газ в дом, открыв конфорки на плите.

Газовый шланг и подгоревшая плита. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Газовый шланг и подгоревшая плита. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Женщину с ребёнком спасли прибывшие сотрудники полиции, которым позвонила сестра потерпевшей, обеспокоенная длительным молчанием родственницы в ответ на звонки.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр дома, изъяты предметы, имеющие значение по уголовному делу, в том числе газовый шланг и газовая плита. Назначен комплекс судебных экспертиз. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили представители ведомства.

Виновным обвиняемый себя не признал и просил суд не лишать его свободы. Он настаивает, что убивать жену и семилетнего сына не хотел, а супруга его якобы оговорила. Подсудимый заключён в СИЗО до 17 февраля 2025 года.

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Ранее жителя Алтая приговорили к 20 годам тюрьмы за попытку убить мобилизованных военнослужащих, подсунув им отравленную еду. Мужчина работал в заведении общепита и получил задание от украинских спецслужб. Процесс он снял на видео и отправил кураторам из СБУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

Владимир Озеров
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