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14 декабря, 09:02

Учитель математики из Красногорска убил жену, пока за стенкой спали их трое детей

Убивший жену учитель математики из Красногорска находится в СИЗО

Учитель математики убил жену в ходе ссоры в Подмосковье. Фото © kp.ru

Учитель математики убил жену в ходе ссоры в Подмосковье. Фото © kp.ru

В подмосковном Красногорске будут судить 41-летнего учителя математики, который расправился с женой во время ссоры. Мужчина задушил супругу прямо в квартире, пока за стенкой спали их трое детей, пишет kp.ru.

По предварительной версии, конфликт разгорелся из-за ревности женщины. В тот день Дмитрий (все имена изменены) вернулся домой слишком поздно. Он ездил в деревню и чинил котёл в частном доме. Людмила посчитала, что это не могло занять столько времени, и отчитала мужа. Вся ругань происходила практически ночью и разговором не ограничилась. Известно, что женщина планировала развестись, видимо, это и стало причиной для её убийства.

Дети слышали странные звуки, раздающиеся из спальни родителей, однако заходить туда не решились. С утра перед школой они захотели обнять маму, однако отец запретил, заявив, что она отдыхает. На тот момент Людмила уже была мертва.

Россиянин случайно убил жену, но списал всё на отравление и лёг умирать рядом
Россиянин случайно убил жену, но списал всё на отравление и лёг умирать рядом

Знакомые семьи заявили, что убитая не только ревновала возлюбленного, но и была недовольна его маленьким заработком. На этой почве они часто ссорились. Коллеги охарактеризовали Дмитрия исключительно положительно, отметив, что агрессии за ним не замечали. Параллельно с работой он проходил курсы по повышению квалификации, дома занимался ремонтом и делал всё возможное, чтобы семья не нуждалась. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Ранее Life.ru рассказывал об ещё одной семейной ссоре со смертельным исходом. В подмосковной Рублёвке женщина заколола ножом супруга. Они поругались на почве личной неприязни. Мужчина скончался от кровопотери.

Алёна Зиновьева
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