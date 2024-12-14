Учитель математики из Красногорска убил жену, пока за стенкой спали их трое детей

В подмосковном Красногорске будут судить 41-летнего учителя математики, который расправился с женой во время ссоры. Мужчина задушил супругу прямо в квартире, пока за стенкой спали их трое детей, пишет kp.ru.

По предварительной версии, конфликт разгорелся из-за ревности женщины. В тот день Дмитрий (все имена изменены) вернулся домой слишком поздно. Он ездил в деревню и чинил котёл в частном доме. Людмила посчитала, что это не могло занять столько времени, и отчитала мужа. Вся ругань происходила практически ночью и разговором не ограничилась. Известно, что женщина планировала развестись, видимо, это и стало причиной для её убийства.

Дети слышали странные звуки, раздающиеся из спальни родителей, однако заходить туда не решились. С утра перед школой они захотели обнять маму, однако отец запретил, заявив, что она отдыхает. На тот момент Людмила уже была мертва.

Знакомые семьи заявили, что убитая не только ревновала возлюбленного, но и была недовольна его маленьким заработком. На этой почве они часто ссорились. Коллеги охарактеризовали Дмитрия исключительно положительно, отметив, что агрессии за ним не замечали. Параллельно с работой он проходил курсы по повышению квалификации, дома занимался ремонтом и делал всё возможное, чтобы семья не нуждалась. Сейчас мужчина находится в СИЗО.