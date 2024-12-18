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Регион
18 декабря, 06:26

Россиянин приговорён к 20 годам за попытку убить группу мобилизованных отравленной водой

Житель Алтая приговорён к 20 годам за попытку отравить военнослужащих

Сотрудник заведения общественного питания на Алтае приговорён к 20 годам заключения за попытку отравить мобилизованных военнослужащих по заданию кураторов с Украины. Суд оставил решение первой инстанции без изменений по итогам рассмотрения апелляции, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

Видео © Управление ФСБ России по Алтайскому краю

«Гражданин России 1981 года рождения через социальные сети установил контакт с представителями специальных служб Украины, в ходе общения с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и свою готовность поддержки ВСУ. Являясь сотрудником одного из учреждений общественного питания, совершил попытку покушения на отравление военнослужащих из числа мобилизованного контингента Алтайского края», — уточнили в управлении.

Как выяснило следствие, 43-летний Дмитрий Селезнёв из Барнаула отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Процесс он снял на видео и направил его кураторам из Службы безопасности Украины. Навредить мобилизованным Селезнёв в итоге не смог. Экспертиза показала, что яд, который использовал мужчина, при попадании в организм мог вызвать острое отравление с возможным летальным исходом. В отношение него завели дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 205 (покушение на террористический акт) и ч. 3 ст. 30, ст. 275 (покушение на государственную измену) УК РФ. Суд назначил фигуранту наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбытием первых четырёх лет в тюрьме. Осуждённый обжаловал вердикт, однако Апелляционный военный суд оставил его без изменений.

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А в октябре 2023 года выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ) попытались отравить тортом и виски. Доставивший их курьер оказался уроженцем Мелитополя Запорожской области. Его задержали на следующий день при попытке вылететь в Москву из Ставрополя.

Обложка ©

Управление ФСБ России по Алтайскому краю

Андрей Бражников
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