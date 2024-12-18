Россиянин приговорён к 20 годам за попытку убить группу мобилизованных отравленной водой

«Гражданин России 1981 года рождения через социальные сети установил контакт с представителями специальных служб Украины, в ходе общения с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и свою готовность поддержки ВСУ. Являясь сотрудником одного из учреждений общественного питания, совершил попытку покушения на отравление военнослужащих из числа мобилизованного контингента Алтайского края» , — уточнили в управлении.

Как выяснило следствие, 43-летний Дмитрий Селезнёв из Барнаула отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Процесс он снял на видео и направил его кураторам из Службы безопасности Украины. Навредить мобилизованным Селезнёв в итоге не смог. Экспертиза показала, что яд, который использовал мужчина, при попадании в организм мог вызвать острое отравление с возможным летальным исходом. В отношение него завели дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 205 (покушение на террористический акт) и ч. 3 ст. 30, ст. 275 (покушение на государственную измену) УК РФ. Суд назначил фигуранту наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбытием первых четырёх лет в тюрьме. Осуждённый обжаловал вердикт, однако Апелляционный военный суд оставил его без изменений.