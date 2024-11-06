Дело о попытке отравления тортом 77 российских лётчиков на Кубани получило новый оборот
В Южный военный суд Краснодара передано дело о попытке отравления лётчиков
Отравленный торт, который курьер Егор Семёнов привёз выпускникам Армавирского лётного училища. Фото © Telegram / Fighterbomber
В Краснодарском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища. Прокуратура региона сообщила, что направила дело в Южный окружной военный суд.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Мелитополя Егора Семёнова. Он обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2022 году Семёнов получил гражданство России, а в 2023 году его завербовали украинские спецслужбы. Мужчина по приказу киевского режима должен был организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища лётчиков противовоздушной обороны. За это обвиняемому пообещали 400 тысяч рублей.
Для того чтобы отравить выпускников, Семёнов добавил в спиртные напитки и торт токсичное вещество кордиамин. Все это в октябре 2023 года было доставлено в ресторан Армавира. Именно там проходила встреча 77 человек, которые собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска. Уроженца Мелитополя выследили по камерам наблюдения. Днём 22 октября его задержали при попытке вылететь в Москву из Ставрополя.