Дело о попытке отравления тортом 77 российских лётчиков на Кубани получило новый оборот

В Краснодарском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища. Прокуратура региона сообщила, что направила дело в Южный окружной военный суд.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Мелитополя Егора Семёнова. Он обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2022 году Семёнов получил гражданство России, а в 2023 году его завербовали украинские спецслужбы. Мужчина по приказу киевского режима должен был организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища лётчиков противовоздушной обороны. За это обвиняемому пообещали 400 тысяч рублей.