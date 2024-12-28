Тела четырёх детей обнаружены в СНТ под Тверью

В Тверской области на территории СНТ «Межурка» обнаружены тела четырёх детей. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД.

«В связи с поступившим сообщением об обнаружении четырёх погибших детей в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа на место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что ход следствия поставлен на контроль, выясняются подробности случившегося.