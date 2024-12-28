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28 декабря, 06:42

Тела четырёх детей обнаружены в СНТ под Тверью

МВД России: В Тверской области на территории СНТ обнаружены тела четырёх детей

В Тверской области на территории СНТ «Межурка» обнаружены тела четырёх детей. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД.

«В связи с поступившим сообщением об обнаружении четырёх погибших детей в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа на место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что ход следствия поставлен на контроль, выясняются подробности случившегося.

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Ранее стало известно о трагедии в селе Бада Забайкальского края. Во время пожара в частном доме погибли четыре человека, в том числе двое детей. Возгорание произошло в двухквартирном доме. После тушения спасатели обнаружили на пепелище тела четверых: полутора- и трёхлетней девочки, а также 56-летней женщины.

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Life.ru / Шедеврум

Мария Любицкая
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