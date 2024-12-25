Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Забайкалье
Во время пожара в частном доме в селе Бада Забайкальского края погибли четыре человека, в том числе двое детей. Информацию передали в пресс-службе МЧС России.
Возгорание произошло в двухквартирном доме. После тушения спасатели обнаружили на пепелище тела четверых: полутора- и трёхлетней девочки, а также 56-летней женщины. Личность четвёртого погибшего устанавливается.
На месте работали 13 пожарных и четыре единицы техники. Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы.
Ранее стало известно о пожаре в центре Москвы. В многоэтажке на Садовой-Черногрязской произошло возгорание из-за новогодней ёлки, в результате которого пострадал один человек.
Telegram / МЧС России