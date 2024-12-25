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Регион
25 декабря, 20:09

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Забайкалье

Во время пожара в частном доме в селе Бада Забайкальского края погибли четыре человека, в том числе двое детей. Информацию передали в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло в двухквартирном доме. После тушения спасатели обнаружили на пепелище тела четверых: полутора- и трёхлетней девочки, а также 56-летней женщины. Личность четвёртого погибшего устанавливается.

Среди пострадавших при крушении самолёта в Актау есть 11-летняя девочка из РФ
Среди пострадавших при крушении самолёта в Актау есть 11-летняя девочка из РФ

На месте работали 13 пожарных и четыре единицы техники. Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы.

Ранее стало известно о пожаре в центре Москвы. В многоэтажке на Садовой-Черногрязской произошло возгорание из-за новогодней ёлки, в результате которого пострадал один человек.

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Telegram / МЧС России

Ольга Сливченко
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