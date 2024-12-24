Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 13:34

Новогодняя ёлка стала причиной пожара в центре Москвы

В пятиэтажном доме на Садовой-Черногрязской в Москве произошёл пожар из-за ёлки. Хозяева квартиры быстро справились с огнём, помощь спасателей не понадобилась. Один человек пострадал, его передали медикам, сообщает пресс-служба МЧС России.

Последствия пожара в Москве. Видео © Telegram / МЧС России

В МЧС России напомнили и о правилах безопасности при установке новогодней ёлки. Во-первых, её следует ставить на устойчивой подставке. Кроме того, важно, чтобы дерево не касалось штор, стен и потолка. При украшении рекомендуется избегать использования игрушек из горючих материалов. Также стоит приобретать только сертифицированные гирлянды и не забывать отключать их, когда вы уходите из дома.

Шесть рабочих сгорели заживо во время пожара в строительном бараке в Татарстане
Шесть рабочих сгорели заживо во время пожара в строительном бараке в Татарстане

Ранее в алтайском селе Дружба ночью загорелся двухквартирный дом. В результате пожара многодетная семья лишилась троих детей. Выбраться смогли только 16-летний сын и 12-летняя дочь. По мнению МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Александра Мышляева
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar