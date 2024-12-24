Новогодняя ёлка стала причиной пожара в центре Москвы

В пятиэтажном доме на Садовой-Черногрязской в Москве произошёл пожар из-за ёлки. Хозяева квартиры быстро справились с огнём, помощь спасателей не понадобилась. Один человек пострадал, его передали медикам, сообщает пресс-служба МЧС России.

В МЧС России напомнили и о правилах безопасности при установке новогодней ёлки. Во-первых, её следует ставить на устойчивой подставке. Кроме того, важно, чтобы дерево не касалось штор, стен и потолка. При украшении рекомендуется избегать использования игрушек из горючих материалов. Также стоит приобретать только сертифицированные гирлянды и не забывать отключать их, когда вы уходите из дома.