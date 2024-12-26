Трое детей погибли при пожаре в челябинском посёлке, их отец остался жив
Пожар в частном доме в селе Беловка. Обложка © Telegram / МЧС России
В посёлке Беловка Челябинской области произошла трагедия: в результате пожара в частном доме погибли трое детей — мальчики в возрасте 3, 5 и 7 лет. Их отец, находившийся на месте происшествия, от госпитализации отказался. Об этом в телеграм-канале сообщило МЧС России.
На тушение пожара, охватившего 56 квадратных метров, были привлечены 12 специалистов и три единицы техники. В ходе ликвидации огня спасатели обнаружили тела погибших детей.
Для установления причин возгорания на место направлены специалисты испытательной пожарной лаборатории. Кроме того, к работе подключился психолог МЧС России, чтобы оказать необходимую помощь семье и близким погибших.
Ранее стало известно о трагедии в селе Бада Забайкальского края. Во время пожара в частном доме погибли четыре человека, в том числе двое детей. Возгорание произошло в двухквартирном доме. После тушения спасатели обнаружили на пепелище тела четверых: полутора- и трёхлетней девочки, а также 56-летней женщины. Личность четвёртого погибшего устанавливается.