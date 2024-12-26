Трое детей погибли при пожаре в челябинском посёлке, их отец остался жив

В посёлке Беловка Челябинской области произошла трагедия: в результате пожара в частном доме погибли трое детей — мальчики в возрасте 3, 5 и 7 лет. Их отец, находившийся на месте происшествия, от госпитализации отказался. Об этом в телеграм-канале сообщило МЧС России.

На тушение пожара, охватившего 56 квадратных метров, были привлечены 12 специалистов и три единицы техники. В ходе ликвидации огня спасатели обнаружили тела погибших детей.

Для установления причин возгорания на место направлены специалисты испытательной пожарной лаборатории. Кроме того, к работе подключился психолог МЧС России, чтобы оказать необходимую помощь семье и близким погибших.