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Регион
28 декабря, 07:32

Отцу, убившему четверых детей под Тверью, грозит пожизненный срок

СК возбудил уголовное дело после убийства четверых детей в Тверской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства четырёх детей в Тверской области. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в своём телеграм-канале.

«По факту произошедшего следственными органами СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а»,«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

В управлении добавили, что сейчас на месте убийства работают самые опытные следователи и криминалисты. Также там находится руководство управления, которое контролирует ход следственных действий.

Согласно российским законам, мужчине грозит пожизненное заключение.

Отец, убивший четверых маленьких детей под Тверью, мог быть под наркотиками
Отец, убивший четверых маленьких детей под Тверью, мог быть под наркотиками

Напомним, жуткое убийство произошло в Тверской области на территории СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Там обнаружили тела четырёх детей. Выяснилось, что с ними расправился собственный отец. Перед этим он запер жену в соседней комнате, чтобы она не могла помешать.

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Telegram / СУ СК РФ по Тверской области

Никита Никонов
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