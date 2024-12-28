Отцу, убившему четверых детей под Тверью, грозит пожизненный срок
СК возбудил уголовное дело после убийства четверых детей в Тверской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства четырёх детей в Тверской области. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в своём телеграм-канале.
«По факту произошедшего следственными органами СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а»,«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
В управлении добавили, что сейчас на месте убийства работают самые опытные следователи и криминалисты. Также там находится руководство управления, которое контролирует ход следственных действий.
Согласно российским законам, мужчине грозит пожизненное заключение.
Напомним, жуткое убийство произошло в Тверской области на территории СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Там обнаружили тела четырёх детей. Выяснилось, что с ними расправился собственный отец. Перед этим он запер жену в соседней комнате, чтобы она не могла помешать.
Telegram / СУ СК РФ по Тверской области