Отцу, убившему четверых детей под Тверью, грозит пожизненный срок

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства четырёх детей в Тверской области. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в своём телеграм-канале.

«По факту произошедшего следственными органами СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а»,«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

В управлении добавили, что сейчас на месте убийства работают самые опытные следователи и криминалисты. Также там находится руководство управления, которое контролирует ход следственных действий.