Отец, убивший четверых маленьких детей под Тверью, мог быть под наркотиками

По словам местных жителей, мужчина стал странно и агрессивно вести себя несколько дней назад, В доме семьи начались сильные скандалы. Хотя ранее подобного соседи не замечали. В настоящее время подозреваемый находится в реанимации. Рядом с ним дежурят полицейские. В доме работают следователи. С матерью погибших, которую муж запер в другой комнате во время расправы, допрашивают.