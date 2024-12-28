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28 декабря, 07:13

Отец, убивший четверых маленьких детей под Тверью, мог быть под наркотиками

Отец, который убил четверых маленьких детей в Тверской области, мог находиться под действием наркотиков. Врачи возьмут необходимые анализы, чтобы установить этот факт точно, сообщает SHOT.

По словам местных жителей, мужчина стал странно и агрессивно вести себя несколько дней назад, В доме семьи начались сильные скандалы. Хотя ранее подобного соседи не замечали. В настоящее время подозреваемый находится в реанимации. Рядом с ним дежурят полицейские. В доме работают следователи. С матерью погибших, которую муж запер в другой комнате во время расправы, допрашивают.

С детьми под Тверью расправился их отец, пока их мать была заперта в соседней комнате
С детьми под Тверью расправился их отец, пока их мать была заперта в соседней комнате

Напомним, ранее в Тверской области на территории СНТ «Межурка» обнаружили тела четырёх детей. Выяснилось, что с детьми расправился их отец. Во время убийства их мать была заперта в другой комнате и не могла им помочь. Ход следствия поставили на контроль.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ViktoriaIvanets

Дарья Нарыкова
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