Появилось видео с места жуткого убийства четырёх маленьких детей под Тверью

Следственный комитет (СК) России показал кадры работы следователей на месте гибели четырёх детей в Тверской области. Видео опубликовано в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

СК приехал на место убийства детей в Тверской области. Видео © Telegram / СУ СК РФ по Тверской области

«В связи с поступившим сообщением об обнаружении четырёх погибших детей в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа на место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов», — говорится в сообщении.