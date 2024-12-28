Появилось видео с места жуткого убийства четырёх маленьких детей под Тверью
СК показал видео работы следователей на месте убийства четырёх детей под Тверью
Следственный комитет (СК) России показал кадры работы следователей на месте гибели четырёх детей в Тверской области. Видео опубликовано в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
СК приехал на место убийства детей в Тверской области. Видео © Telegram / СУ СК РФ по Тверской области
«В связи с поступившим сообщением об обнаружении четырёх погибших детей в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа на место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального УМВД отметили, что семья погибших детей не попадала в поле зрения правоохранителей. Жалоб и обращений от соседей в отделение полиции не поступало.
Напомним, что убийство произошло в Тверской области на территории СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Там обнаружили тела четырёх детей. Выяснилось, что с ними расправился собственный отец. Перед этим он запер жену в соседней комнате, чтобы она не могла помешать. СК возбудил уголовное дело. Отцу, который убил детей, грозит пожизненный срок.
Telegram / СУ СК РФ по Тверской области