Нижегородец отрезал голову снохе в порыве гнева

В Нижегородской области житель населённого пункта Шатки убил жену своего сына во время ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

СК расследуют убийство. Видео © Telegram / СУ СК России по Нижегородской области

«Следователем Шатковского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Нижегородской области в отношении жителя Шатковского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Мужчина, который отсёк снохе голову в Нижегородской области. Фото © Telegram / Ni Mash

По данным следствия, в ночь на 7 января мужчина поссорился со своей снохой и несколько раз ударил её ножом. После этого обвиняемый отсёк женщине голову, та скончалась на месте от полученных травм. Полиция задержала злоумышленника, его заключили под стражу.