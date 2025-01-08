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Регион
8 января, 15:19

Нижегородец отрезал голову снохе в порыве гнева

В Нижегородской области мужчина убил жену сына во время ссоры и отсёк ей голову

Работа следователей. Обложка © Telegram / СУ СК России по Нижегородской области

Работа следователей. Обложка © Telegram / СУ СК России по Нижегородской области

В Нижегородской области житель населённого пункта Шатки убил жену своего сына во время ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

СК расследуют убийство. Видео © Telegram / СУ СК России по Нижегородской области

«Следователем Шатковского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Нижегородской области в отношении жителя Шатковского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Мужчина, который отсёк снохе голову в Нижегородской области. Фото © Telegram / Ni Mash

Мужчина, который отсёк снохе голову в Нижегородской области. Фото © Telegram / Ni Mash

По данным следствия, в ночь на 7 января мужчина поссорился со своей снохой и несколько раз ударил её ножом. После этого обвиняемый отсёк женщине голову, та скончалась на месте от полученных травм. Полиция задержала злоумышленника, его заключили под стражу.

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А ранее Life.ru писал, что в Красноярске пьяный парень поссорился с приятелем и зарезал его. Момент убийства попал на видео. Возбуждено уголовное дело.

Дарья Нарыкова
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