В Москве неадекват в ходе ссоры с беременной возлюбленной выстрелил ей в живот
SHOT: Житель Москвы выстрелил в беременную, а после попытался покончить с собой
В Москве неадекват выстрелил в беременную девушку, а после попытался свести счёты с жизнью. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 27-летний молодой человек поругался с беременной девушкой в квартире на улице Тёплый Стан. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил ей в живот. Также неадекват пытался застрелить пятилетнюю девочку, но она не пострадала. Чуть позже парень попытался покончить с собой.
Сейчас его вместе с девушкой везут в больницу. На месте работают экстренные службы.
Ранее Life.ru писал, что в Москве задержали женщину, которая во время ссоры убила ножом супруга. Они поругались на почве личной неприязни.
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