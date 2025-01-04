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4 января, 16:19

В Москве неадекват в ходе ссоры с беременной возлюбленной выстрелил ей в живот

SHOT: Житель Москвы выстрелил в беременную, а после попытался покончить с собой

В Москве неадекват выстрелил в беременную девушку, а после попытался свести счёты с жизнью. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 27-летний молодой человек поругался с беременной девушкой в квартире на улице Тёплый Стан. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил ей в живот. Также неадекват пытался застрелить пятилетнюю девочку, но она не пострадала. Чуть позже парень попытался покончить с собой.

Сейчас его вместе с девушкой везут в больницу. На месте работают экстренные службы.

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Ранее Life.ru писал, что в Москве задержали женщину, которая во время ссоры убила ножом супруга. Они поругались на почве личной неприязни.

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Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Наталья Демьянова
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