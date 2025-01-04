В Москве неадекват в ходе ссоры с беременной возлюбленной выстрелил ей в живот

В Москве неадекват выстрелил в беременную девушку, а после попытался свести счёты с жизнью. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 27-летний молодой человек поругался с беременной девушкой в квартире на улице Тёплый Стан. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил ей в живот. Также неадекват пытался застрелить пятилетнюю девочку, но она не пострадала. Чуть позже парень попытался покончить с собой.

Сейчас его вместе с девушкой везут в больницу. На месте работают экстренные службы.