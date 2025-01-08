Красноярец в новогоднюю ночь зарезал друга-спортсмена, убийство попало на видео

В Красноярске погиб 25-летний парень после ножевого ранения, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

В Красноярске зарезали парня на Новый год. Видео © Telegram / Kras Mash

«Следственным отделом по Центральному району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследуется уголовное дело, возбужденное 02 января 2025 года, по факту убийства 25-летнего жителя Красноярска. Обвинение в совершении убийства предъявлено 26-летнему местному жителю (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — указано в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 1 января парень распивал спиртное в компании четырёх приятелей в доме. Затем у него возник конфликт с одним из них, они начали друг друга оскорблять. После этого один из участников ссоры несколько раз ударил другого ножом, в том числе в грудь. Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Полиция задержала подозреваемого и заключила под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По информации Kras Mash, потерпевшим оказался 25-летний борец. Он поссорился с другом детства, который и нанёс ему удары ножом.