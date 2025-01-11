В Можайске пьяный мужчина убил собутыльника из самодельного пистолета

Пьяный житель подмосковного Можайска поссорился с собутыльником и убил его из самодельного пистолета. О ситуации сообщила пресс-служба СО ГСУ СК РФ по Московской области.

«Следователем следственного отдела по г. Можайск ГСУ СК России по Московской области 47-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении смертельного ранения знакомому (ч. 4 ст. 111 УК РФ). <...> В январе 2025 года в квартире одного из жилых домов города Можайска между знакомыми мужчинами на фоне распития спиртного возник конфликт, в ходе которого обвиняемый взял самодельный пистолет и выстрелил в оппонента», — говорится в публикации ведомства.

Самодельный пистолет, которым преступник убил собутыльника. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Жертва получила тяжёлое ранение и скончалась через несколько часов. В настоящий момент следователи и криминалисты осматривают место происшествие. Оружие кустарного производства изъято, назначены соответствующие судебные экспертизы.