Спортсмен заступился за школьников на вписке и был жестоко убит товарищем в Красноярске
Kp.ru: В Красноярске зарезали призёра первенства России по вольной борьбе
Погибший Антон Якименко. Обложка © VK / Антон Якименко
25-летний чемпион первенства России по вольной борьбе Антон Якименко погиб в результате поножовщины во время новогодних праздников. Как сообщает Kp.ru со ссылкой на близких спортсмена, трагедия произошла на застолье у друзей.
По одной из версий, на вечеринку пришли школьники, к которым начали приставать знакомые парня. Антон вступился за подростков, и в ходе потасовки получил удар ножом от товарища. Ранение оказалось смертельным. Некоторые же свидетели утверждают, что события развивались иначе, и никаких учеников на месте происшествия не было. Впрочем, знакомые Якименко уверены — борец действительно мог пожертвовать собой ради защиты детей.
«Зная его характер, я не сомневаюсь, что он мог заступиться за школьников», — рассказала гражданская жена погибшего Оксана.
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