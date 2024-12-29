Отцу, убившему четверых детей под Тверью, предъявили обвинение
Мужчине, жестоко убившему четверых детей под Тверью, предъявили обвинение
Правоохранители выдвинули обвинение мужчине, который убил четверых маленьких детей в Тверской области. Об этом доложили в следственном управлении СК России по региону.
«Первым отделом по расследованию особо важных дел <...> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области мужчине предъявлено обвинение в убийстве своих четырёх малолетних детей. По ходатайству следствия в отношении фигуранта в медицинском учреждении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Напомним, что кошмарное убийство трёх мальчиков 3, 5 и 7 лет, а также их годовалой сестры произошло в Тверской области на территории СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Известно, что перед этим отец закрыл супругу в соседней комнате, чтобы она не могла помешать. СК возбудил уголовное дело. Предполагается, что мужчина так поступил на почве ревности. Ему грозит пожизненный срок. В семье проживает ещё двое детей.
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