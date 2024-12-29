Отцу, убившему четверых детей под Тверью, предъявили обвинение

Правоохранители выдвинули обвинение мужчине, который убил четверых маленьких детей в Тверской области. Об этом доложили в следственном управлении СК России по региону.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел <...> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области мужчине предъявлено обвинение в убийстве своих четырёх малолетних детей. По ходатайству следствия в отношении фигуранта в медицинском учреждении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.