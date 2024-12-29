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Регион
29 декабря, 12:01

Отцу, убившему четверых детей под Тверью, предъявили обвинение

Мужчине, жестоко убившему четверых детей под Тверью, предъявили обвинение

Правоохранители выдвинули обвинение мужчине, который убил четверых маленьких детей в Тверской области. Об этом доложили в следственном управлении СК России по региону.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел <...> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области мужчине предъявлено обвинение в убийстве своих четырёх малолетних детей. По ходатайству следствия в отношении фигуранта в медицинском учреждении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В Тверской области арестовали отца, убившего четырёх маленьких детей
В Тверской области арестовали отца, убившего четырёх маленьких детей

Напомним, что кошмарное убийство трёх мальчиков 3, 5 и 7 лет, а также их годовалой сестры произошло в Тверской области на территории СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Известно, что перед этим отец закрыл супругу в соседней комнате, чтобы она не могла помешать. СК возбудил уголовное дело. Предполагается, что мужчина так поступил на почве ревности. Ему грозит пожизненный срок. В семье проживает ещё двое детей.

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Shutterstock / FOTODOM / Stock Foto.Touch

Николай Рюмин
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