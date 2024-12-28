В Тверской области арестовали отца, убившего четырёх маленьких детей
Отца, подозреваемого в убийстве четырёх детей под Тверью, заключили под стражу
Мужчина, который подозревается в убийстве четырёх своих детей в СНТ «Межурка» в Тверской области, заключён под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В ходе выездного судебного заседания в медицинском учреждении, куда был ранее доставлен подозреваемый в убийстве своих малолетних детей, последнему с учётом позиции прокуратуры Заволжского района г. Твери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.
Напомним, что жуткое убийство трёх мальчиков 3, 5 и 7 лет, а также их годовалой сестры произошло в Тверской области на территории СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Сообщалось, что перед этим отец закрыл супругу в соседней комнате, чтобы она не могла помешать. СК возбудил уголовное дело. Предполагается, что мужчина так поступил на почве ревности. Ему грозит пожизненный срок. В семье воспитывается ещё двое детей.
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