В Тверской области арестовали отца, убившего четырёх маленьких детей

Мужчина, который подозревается в убийстве четырёх своих детей в СНТ «Межурка» в Тверской области, заключён под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В ходе выездного судебного заседания в медицинском учреждении, куда был ранее доставлен подозреваемый в убийстве своих малолетних детей, последнему с учётом позиции прокуратуры Заволжского района г. Твери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.