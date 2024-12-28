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Регион
28 декабря, 13:33
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Родственникам убитых под Тверью детей оказывают помощь

Омбудсмен Мосолыгина: Родственникам убитых под Тверью детей оказывают помощь

Всем членам семьи детей, которые были убиты в СНТ«Межурка» под Тверью, оказывается необходимая помощь. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка региона Лариса Мосолыгина в соцсетях.

«Предновогодние дни омрачены трагедией, случившейся сегодня в многодетной семье, проживавшей в СНТ «Межурка». Погибли четверо детей. Проводятся все необходимые оперативные следственные мероприятия. Членам семьи оказывается необходимая помощь», — написала она.

Появилось видео с места жуткого убийства четырёх маленьких детей под Тверью
Появилось видео с места жуткого убийства четырёх маленьких детей под Тверью

Напомним, что убийство произошло в Тверской области на территории СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Перед этим отец закрыл супругу в соседней комнате, чтобы она не могла помешать. СК возбудил уголовное дело. Предполагается, что мужчина так поступил на почве ревности. В семье воспитывается ещё двое детей.

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Life.ru

Николай Рюмин
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