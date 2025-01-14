Рухнувшая с крыши снежная наледь убила жительницу Петрозаводска

Жительница Петрозаводска скончалась в результате падения на неё снежной наледи. Тяжёлый груз сорвался с крыши образовательного учреждения на улице Советской, когда 55-летняя женщина выходила из здания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В СУ СКР по Республике Карелия уточнили, что трагедия произошла 14 января. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи на месте трагедии. Видео © СУ СК России по Республике Карелия