Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 19:36

Рухнувшая с крыши снежная наледь убила жительницу Петрозаводска

Жительница Петрозаводска скончалась в результате падения на неё снежной наледи. Тяжёлый груз сорвался с крыши образовательного учреждения на улице Советской, когда 55-летняя женщина выходила из здания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В СУ СКР по Республике Карелия уточнили, что трагедия произошла 14 января. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи на месте трагедии. Видео © СУ СК России по Республике Карелия

Life.ru узнал у Госдумы, куда жаловаться при падении глыбы льда с крыши на авто или голову
Life.ru узнал у Госдумы, куда жаловаться при падении глыбы льда с крыши на авто или голову

Схожий инцидент произошёл на днях в Петербурге, где местная жительница получила закрытую черепно-мозговую травму после падения глыбы снега. Пострадавшую госпитализировали, а правоохранители начали проверку.

Обложка ©

СУ СК России по Республике Карелия

Илья Пушкарев
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Карелия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar