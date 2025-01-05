Life.ru узнал у Госдумы, куда жаловаться при падении глыбы льда с крыши на авто или голову

Если упавшая с крыши или козырька дома глыба льда нанесла травму человеку или повредила имущество, в большинстве случаев необходимо обращаться в управляющую компанию, а для предотвращения подобных ситуаций достаточно связаться с любой экстренной службой. Об этом в беседе с Life.ru рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Рассмотрим наиболее часто встречающуюся и при этом самую опасную ситуацию — падение с крыш сосулек и снега. Чем опасны летящие сверху глыбы? Во-первых, они могут причинить вред жизни и здоровью — от лёгких травм до смертельных. Во-вторых, они могут нанести ущерб имуществу, в том числе средствам транспорта, детским коляскам, сумкам и их содержимому, одежде и прочему Сергей Гаврилов — председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

Если произошло подобное происшествие, его следует надлежащим образом задокументировать: сфотографировать, по возможности составить акт в простой письменной форме, получить контакты свидетелей произошедшего, пояснил парламентарий. Также стоит вызвать скорую помощь и полицию. Врачи смогут грамотно зафиксировать любые травмы, а сотрудники полиции в рапорте опишут подробности происшествия. Эти документы будут иметь важнейшее юридическое значение.

В 99% случаев в случившемся будет виновата управляющая компания, которая обслуживает здание. К её сотрудникам можно предъявить претензии уголовно-правового характера за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинение вреда жизни и здоровью по неосторожности, причинение ущерба имуществу. Также в рамках гражданского судопроизводства можно взыскать все возникшие убытки и возместить расходы, уточнил наш собеседник.

«Понятно, что это не будет выглядеть так — «Алло, добрый день! У меня фото летящих на меня сосульки и глыбы льда». Совет мой такой: не стоит ждать, когда с неба упадёт сосулька или глыба льда. Аномально снежная погода, сопровождающаяся оттепелями и морозами, вызывает активное образование льда на крышах и козырьках зданий. Коммунальные службы порой работают в авральном режиме, но всё равно не успевают справиться с многократно выросшей нагрузкой. Поэтому если вы увидите вот-вот готовую сорваться вниз сосульку, не проходите мимо. Нужно предупредить находящихся рядом граждан об опасности и позвонить в любую экстренную службу. Даже если попадете не по адресу, вашу информацию всё равно передадут в компетентную организацию», — подытожил Гаврилов.