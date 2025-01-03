Петербуржец поскользнулся на льду и умер

В Петербурге умер пенсионер, который получил серьёзную травму, упав из-за гололёда в конце декабря. Об этом сообщает портал 78.ru.

Несчастный случай случился с мужчиной 25 декабря — он поскользнулся на льду на Гражданском проспекте и упал, ударившись головой. Его доставили в больницу и диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга со сдавлением и ушибами мягкой ткани.

Медики не смогли спасти жизнь пострадавшему — утром 2 января он умер. В пресс-службе Калининского района сообщили, что выясняют обстоятельства происшествия, а также разыскивают родных погибшего, чтобы выразить им соболезнования и оказать помощь.