Россиянин умер в первый день нового года после хаммама в Паттайе

Адвокат из Иркутской области умер в хаммаме в Таиланде в первый день нового года. Об этом сообщает SHOT.

Погибший в Таиланде российский адвокат Юрий. Фото © SHOT

Как выяснил телеграм-канал, 44-летний Юрий прилетел в Паттайю вместе с женой из Братска в декабре. Пара активно отдыхала, а Новый год встречала вместе с друзьями. Веселье продолжалось до трёх часов утра. Уже днём 1 января, в районе 16:00, адвокат взял 400 бат (около 1300 рублей) и пошёл в хаммам, куда ходил неоднократно. По пути он выпил немного алкоголя.